O bolo sem lactose é uma alternativa interessante para consumir no café da manhã ou no lanche da tarde, especialmente se você é intolerante à substância. Fácil de fazer, acompanhado de caldas e coberturas, também pode ser servido em versões mais básicas para quem prefere um bolo simples. E o melhor de tudo: é saboroso, tal qual as versões com leite, e harmoniza bem com cafés, chás e até sucos.