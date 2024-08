Criada em 1960 e inspirada nas tradições culinárias dos países banhados pelo Mar Mediterrâneo, como a Grécia, a Espanha e a Itália, a dieta que leva o nome do curso d’água conquistou o título de melhor plano alimentar do mundo pelo sétimo ano seguido, segundo o periódico norte-americano US News & World Report de 2024.