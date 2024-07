As férias são um período de descanso e relaxamento para as pessoas, oferecendo uma pausa bem-vinda da rotina diária. Este tempo livre é também uma excelente oportunidade para passar mais tempo de qualidade com o cachorro, o que permite fortalecer o vínculo e criar memórias especiais juntos. Nesse sentido, vale a pena experimentar novas atividades com o animal. A seguir, confira algumas opções!