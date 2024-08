Com a chegada dos dias frios, nada melhor do que se aquecer com uma refeição saborosa e nutritiva. As sopas são uma escolha perfeita para essa época do ano, oferecendo conforto e calor em um só prato. Ainda, além de serem quentinhas e aconchegantes, elas também podem ser uma excelente fonte de proteínas, essenciais para manter a energia e o bem-estar durante o inverno.