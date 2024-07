As séries de ficção científica disponíveis na Netflix oferecem uma diversidade surpreendente de narrativas que exploram desde viagens no tempo até dilemas éticos e tecnologias futurísticas, como nas produções “Dark” e “Altered Carbon”. Com tramas intrincadas e personagens cativantes, elas não apenas entretêm, mas também provocam reflexões sobre o futuro da humanidade, o impacto da tecnologia e questões existenciais profundas.