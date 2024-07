De origem portuguesa, o bolinho de chuva se popularizou no Brasil. Com gostinho de infância, é ótimo para o lanche da tarde, principalmente nos dias frios. Muitas vezes servido com doce de leite, a receita também pode ser preparada de diversas formas. Pensando nisso, selecionamos 5 versões para você aproveitar com um cafezinho. Confira!