O mercado de beleza está sempre se reinventando e, atualmente, a aparência natural está em destaque. E isso não seria diferente com as sobrancelhas. Cada vez mais, os modelos extravagantes e fora do padrão estão sendo abandonados, dando espaço aos pelos mais naturais – apenas com alguns retoques para um destaque maior. Algumas vezes, neste aspecto, celebridades e influenciadores tornam-se referências na busca por uma sobrancelha bonita.