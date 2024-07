10 livros de diferentes gêneros para as férias

As férias são um momento ideal para finalizar aquele livro esquecido na estante e explorar novas narrativas e personagens. Com a pressa do cotidiano, frequentemente abandonamos o costume de ler, mas essa pausa oferece a chance de desacelerar, descansar e nos envolver em atividades que nos proporcionam prazer e crescimento pessoal. Além de divertir, a leitura expande nossos horizontes, incentiva a criatividade e nos apresenta novas visões sobre a vida.