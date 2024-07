O yoga tem se tornado cada vez mais popular, atraindo um número crescente de adeptos. Isso se deve aos inúmeros benefícios que o método oferece para a saúde física e mental. No entanto, muitas pessoas ainda têm receio de iniciar na prática por achar que ela só é indicada para um biotipo específico. Todavia, de acordo com a professora de yoga, especialista no Método Kaiut Yoga, Bruna Tiboni Kaiut, qualquer pode se aventurar.