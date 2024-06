No frio, é comum reduzir as atividades físicas e preferir o conforto das cobertas. No entanto, é essencial manter o corpo em movimento mesmo com as temperaturas mais baixas. A prática regular de pilates, por exemplo, ajuda a fortalecer os músculos, melhorar a flexibilidade e aumentar a circulação sanguínea. Esses aspectos são essenciais para combater a rigidez e as dores articulares, que tendem a piorar no outono e no inverno.