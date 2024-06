No extremo sul da Flórida, esse famoso arquipélago reúne belas praias, recifes de corais e cidades tranquilas com um clima bem tropical. Entre a parte continental do estado e o Caribe, as Florida Keys são um destino que parece feito sob medida para quem quer relaxar e aproveitar aquele clima permanente de férias. As opções de lazer são inúmeras, desde mergulhar entre corais a curtir um drinque ao pôr do sol no ponto mais ao sul dos Estados Unidos.