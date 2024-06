Em 21 de junho é celebrado o Dia Nacional de Controle da Asma, uma condição crônica que afeta as vias respiratórias, causando falta de ar, chiado nos pulmões, tosse e sensação de aperto no peito. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a doença afeta mais de 339 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, são cerca de 20 milhões.