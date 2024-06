Com a proximidade do inverno, que começa em 21 de junho no hemisfério sul, as temperaturas diminuem em diversas regiões do Brasil. Com o frio, os riscos de doenças respiratórias, como gripe, resfriado, pneumonia, COVID-19 e viroses, aumentam. Isso porque ficar em espaços fechados para se manter aquecido pode ajudar na propagação dessas doenças.