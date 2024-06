No Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, diversos casais saem para comemorar e, sem dúvidas, o símbolo do coração sendo relacionado ao amor é visto de muitas formas. A ciência mostra que a paixão entre duas pessoas vai além do romance e envolve uma interação interessante entre o coração e o cérebro. As emoções que sentimos, desde o frio na barriga do primeiro encontro até a tranquilidade de um relacionamento estável, são resultados de uma parceria em que o coração e o cérebro trabalham juntos.