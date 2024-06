Quando você resolve adotar um bichinho de estimação, precisa estar ciente de que, além de amor, ele vai precisar de cuidados, principalmente quando estiver idoso ou com algum problema de saúde. “Observo pela minha rotina que os principais problemas de saúde envolvendo cães e gatos são, em primeiro lugar, os comportamentais. Em seguida, as dermatopatias, as quais possuem diversas causas”, conta a veterinária Rammana Bello da Silva.