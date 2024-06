Nos estudos astrológicos, os planetas do Mapa Astral são considerados como agentes influentes que regem diferentes aspectos da vida e da personalidade de uma pessoa. Cada astro representa um tipo de energia que molda as tendências dos nativos do zodíaco. A seguir, as astrólogas Lucia Agostinho e Bárbara Christian explicam como eles agem no signo de Câncer. Confira!