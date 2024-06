À medida que o Brasil enfrenta os desafios do aquecimento global e a transição dos padrões climáticos, é essencial que a sociedade adote uma postura proativa para mitigar esses impactos. Com base nas previsões da National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) e do MetSul, fica claro que estamos entrando em uma fase crítica de mudanças climáticas, com efeitos profundos em várias regiões do país. A proatividade climática dos brasileiros pode fazer a diferença na adaptação e mitigação desses impactos.