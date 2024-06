Horóscopo semanal: previsão dos signos de 24 a 30 de junho de 2024

Nesta semana, o Sol no signo de Câncer, em conjunção com Vênus e Mercúrio e em quadratura com Netuno, trará emoções flutuantes e intensas, dificultando a clareza. A sensibilidade elevada demandará acolhimento dos sentimentos para encontrar equilíbrio. Por outro lado, Mercúrio e Vênus, em conjunção e em bom aspecto com Marte, favorecerão o equilíbrio das relações. Marte em Touro, em harmonia com Mercúrio e Vênus, possibilitará ações claras, conscientes e harmoniosas.