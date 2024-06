ESCLARECIMENTO: uma versão anterior desta reportagem afirmava que a tartaruga tigre d'água e os jabutis seriam espécies que podem ser criadas em casa, mas a Secretaria Estadual de Meio Ambiente alerta que são proibidas a criação e a comercialização dessas espécies. Já as tartarugas russa e pintada não devem ser adquiridas sem antes consultar com as autoridades se elas fazem parte de espécies cuja comercialização e criação é autorizada no RS.