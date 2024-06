Nas redes sociais, geralmente as pessoas publicam conteúdos mostrando locais frequentados, vestuário e outras informações sobre a vida pessoal. Todavia, além de entretenimento, esses espaços também podem servir de fonte de evidências em casos judiciais, especialmente no âmbito do Direito de Família. Conforme Lucas Costa, advogado especialista no tema, esses recursos estão frequentemente reformulando decisões sobre divórcio, guarda dos filhos e pensão alimentícia.