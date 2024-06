A Cabra é o oitavo signo do Horóscopo Chinês. No zodíaco, corresponde a Câncer. Com polaridade Yin, ele é regido pelo planeta Marte. Seu elemento é o Fogo, a pedra é a esmeralda, a flor é o lírio, o metal é a prata, a erva é a rosa-branca, as cores são branco e prata e o número da sorte é o 2.