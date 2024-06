O Dia dos Namorados pode ser uma excelente oportunidade para reacender a paixão e a intimidade no relacionamento. No entanto, muitos casais enfrentam a falta de libido, o que reduz o desejo pela atividade sexual. De acordo com dados do National Health Service (sistema de saúde público do Reino Unido), esse é um problema que afeta 1 em cada 5 homens e uma quantidade ainda maior de mulheres em alguma fase da vida.