Os passeios são essenciais para a saúde física e mental dos cachorros, proporcionando exercício, estimulação mental e oportunidades de socialização. “Com a população vivendo verticalmente, sem espaço suficiente para os cães se exercitarem, o passeio se torna primordial”, explica a veterinária Caroline Moretti, sócio-fundadora e diretora-geral do Grupo Vet Popular. No entanto, quando são realizados na rua, é fundamental tomar alguns cuidados para garantir a saúde e a segurança do animal. Veja abaixo!