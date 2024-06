As vitaminas são nutrientes que desempenham papéis fundamentais no funcionamento adequado do corpo humano. Sem elas, diversos processos metabólicos, imunológicos e regenerativos ficariam comprometidos, afetando a saúde e o bem-estar. Cada uma delas possui funções específicas que vão desde a manutenção da visão e da pele até a formação de células sanguíneas e a proteção contra danos oxidativos.