As comidas típicas são uma parte essencial das tradições das festas juninas, trazendo à tona os sabores e aromas que tornam essas celebrações tão especiais. No entanto, elas podem se tornar ainda mais inclusivas e saborosas com a introdução de opções veganas. Pensando nisso, separamos 6 receitas deliciosas e típicas sem ingredientes de origem animal. Confira!