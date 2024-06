A arquitetura de interiores desempenha um papel fundamental no bem-estar emocional das pessoas. Além da estética, a forma como os espaços são concebidos pode impactar profundamente o estado de espírito dos indivíduos. “A maneira como um espaço é projetado incentiva ou desencoraja a permanência, impactando diretamente o humor dos ocupantes”, destacam as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, sócias no escritório Dantas & Passos Arquitetura.