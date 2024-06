O romance está no ar! Com a chegada do Dia dos Namorados, comemorado no Brasil no dia 12 de junho, é o momento perfeito para se aconchegar e curtir uma sessão de filmes envolventes e emocionantes ao lado de quem você ama. De clássicos inesquecíveis a romances contemporâneos, estes 6 filmes vão aquecer o coração e tornar essa data ainda mais especial. Confira!