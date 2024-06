Com a chegada do frio, as doenças respiratórias começam a aparecer. Para se ter uma ideia, de acordo com o Boletim InfoGripe divulgado no final de maio pela Fiocruz, 15 estados do Brasil apresentaram crescimento de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). O documento também aponta a gripe e o vírus sincicial respiratório, causador da bronquiolite, como principais doenças.