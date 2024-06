O cuidado com a alimentação é um fator determinante para o funcionamento adequado do corpo, pois uma dieta equilibrada fornece os nutrientes essenciais necessários para a energia, crescimento, reparação e manutenção geral da saúde. No entanto, nem sempre é possível obter todos esses nutrientes, seja devido a restrições dietéticas, condições de saúde específicas ou estilo de vida. Nessas situações, o uso de suplementos alimentares pode ser indicado por médicos para preencher as lacunas nutricionais.