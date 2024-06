As comidas típicas de festa junina, como a canjica, o bolo de fubá e o cachorro-quente, são uma das principais atrações do mês de junho. No entanto, se você segue a dieta vegetariana, muitas dessas iguarias podem parecer fora de alcance. A boa notícia é que existe uma infinidade de substituições para satisfazer o seu paladar, basta utilizar a criatividade. Abaixo, confira algumas opções para você se aventurar na cozinha e servir no seu arraial!