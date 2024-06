Com a chegada dos dias frios, muitas dúvidas surgem sobre como se alimentar melhor nesta época do ano. O corpo pede refeições mais quentes e substanciais, e o desafio é equilibrar o desejo por comidas reconfortantes com a necessidade de manter uma alimentação saudável. Porém, é possível preparar refeições que atendam a essas necessidades sem comprometer a saúde.