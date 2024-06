A “linguagem do amor” é um conceito popularizado pelo Dr. Gary Chapman no seu livro “As 5 Linguagens do Amor”. Segundo ele, cada pessoa tem uma maneira predominante de expressar e receber amor, e essas formas são categorizadas em cinco linguagens distintas. Para a mentora de desenvolvimento pessoal Catia Gonçalves, compreender isso pode melhorar significativamente a comunicação e a conexão emocional em relacionamentos.