O olfato desempenha um papel fundamental na percepção do ambiente, na interação social e na influência direta sobre as emoções e memórias. Assim, os aromas têm um poderoso efeito sobre o bem-estar emocional e psicológico. Eles podem, por exemplo, melhorar o humor e proporcionar uma sensação de relaxamento e conforto. Por isso, incluir determinadas fragrâncias no dia a dia pode ser benéfico.