Julho promete ser um mês repleto de lançamentos empolgantes para os assinantes da Netflix. Entre as novidades, há a série documental esportiva “Sprint”, que mostra os bastidores da preparação de atletas para grandes competições. Além disso, para os fãs de “Um Tira da Pesada”, chega a sequência do filme com Eddie Murphy reprisando seu papel icônico como policial.