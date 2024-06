Com as baixas temperaturas do inverno, as pessoas recorrem ao uso de aquecedores e lareiras para se manterem aquecidas. A temperatura dos alimentos, como fondues, sopas e caldos, também tende a ser mais quente. No entanto, esses fatores podem aumentar o risco de queimaduras graves. Em junho, inclusive, celebra-se o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras, evidenciando a necessidade de estar atento e tomar precauções para evitar acidentes.