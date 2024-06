A festa junina é uma das celebrações mais aguardadas no ano pelos brasileiros. Segundo dados do Ministério do Turismo do Governo Federal, cerca de 30 milhões de pessoas se reúnem anualmente para comemorar o festejo, que tem como uma das suas principais atrações as comidas típicas. Durante o período, o que não falta são pratos como arroz-doce, canjica, maçã-do-amor e curau, que aguçam o paladar. No entanto, essas opções nem sempre são as melhores alternativas para dieta.