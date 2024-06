As festas juninas são ocasiões festivas repletas de tradições culinárias que aquecem e encantam os participantes, e entre as iguarias mais apreciadas estão os cremes e os caldos. Esses pratos são perfeitos para as noites mais frias de junho, oferecendo conforto e sabor. Além de saborosos, são fáceis de preparar e servem como excelentes opções para alimentar muitas pessoas, tornando-se indispensáveis no arraial.