Com a chegada do inverno, os resfriados e outras doenças respiratórias, como a rinite e a sinusite, tornam-se mais comuns. Essas condições causam desconforto significativo e impactam o bem-estar geral. Porém, cuidar da saúde durante os meses mais frios pode ser mais fácil do que se imagina, especialmente com a ajuda de chás naturais.