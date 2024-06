Fazer uma doação de sangue pode ser mais do que um simples gesto de solidariedade. Trata-se de um ato de cuidado e compaixão. Em 14 de junho, celebra-se o Dia Mundial do Doador de Sangue e, para memorar a data, foi criado o Junho Vermelho, visando incentivar a população a doar sangue. Criada em 2015 pelo Ministério da Saúde, a campanha projeta aumentar o estoque de bolsas sanguíneas nos hemocentros, já que as reservas são mínimas nesta época do ano.