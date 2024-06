Quem gosta de passar as férias de inverno no campo tem uma vasta lista de opções de regiões para escolher em todo o Brasil: Chapada Diamantina, na Bahia; Serra da Canastra, em Minas Gerais; Petrópolis, no Rio de Janeiro; Campos do Jordão, em São Paulo; além de uma infinidade de cidades próximas ou não das capitais em todos os estados.