O mês de junho chega com estreias aguardadas no Max. A 2ª temporada de ‘A Casa do Dragão’, por exemplo, promete episódios repletos de tensão e ação, iniciando a luta pelo controle de Westeros. Para os fãs de animação, a série ‘Lupi e Baduki’ mostra uma dupla cheia de energia que traz muita agitação ao vilarejo de Vila Figueira.