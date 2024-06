Durante o mês de junho e julho, as festas juninas são destaques no quesito diversão, dança e, principalmente, alimentação. Com diversos pratos típicos, como arroz-doce, curau, cocada e maçã-do-amor, a celebração torna-se um atrativo para fugir das dietas e aproveitar sem restrições o momento. No entanto, é preciso ter cautela na hora da comilança se você deseja manter a saúde do corpo.