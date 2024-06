Em 3 de junho, celebramos o Dia Mundial da Bicicleta, uma data que destaca os benefícios desse meio de transporte sustentável e saudável. De acordo com o The Bike-sharing World Map, em 2021 havia mais de 3 mil estações registradas com 9 milhões de bicicletas no mundo. Em comparação, o relatório Transport and Climate Change Global Status Report 2018 apontou que, em 2014, eram apenas 1 milhão.