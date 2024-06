O enfraquecimento dos músculos do rosto pode ocasionar a perda da sensibilidade facial, o que impacta na qualidade de vida e bem-estar emocional das pessoas. Segundo Aline Senatore, especialista em yoga facial e criadora do método “Xô Rugas”, o yoga facial, além de promover rejuvenescimento sem procedimentos estéticos, com exercícios simples e específicos, ajuda a tonificar os músculos do rosto.