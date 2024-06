Com a troca de estação, é necessário tirar do armário as peças mais quentes e até mesmo se preparar para investir em novas. Apesar de os modelos de inverno terem um custo um pouco maior, é possível renovar as produções gastando pouco. Para deixar esse processo muito mais fácil e barato, Indira Magalhães, coordenadora de estilo da Caedu, traz como solução o conceito de armário cápsula.