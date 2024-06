As Olimpíadas, grande evento que reúne atletas do mundo inteiro, carregam uma história rica e cheia de momentos importantes. Desde os tempos antigos até a era moderna, diversos acontecimentos marcaram cada edição dos jogos. Por trás de cada medalha conquistada, há histórias que revelam a evolução do esporte, além de mudanças sociais, políticas e culturais ao longo dos séculos.