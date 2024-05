Pedidos de socorro da tireoide, órgão em forma de ‘H’ que envolve a região anterior do pescoço, perto da traqueia, ocorrem por todo o corpo e impactam o cotidiano do paciente. Os sintomas são variados e podem aparecer nos olhos, genitais, músculos, cabelos, humor e até mesmo na memória. Isso acontece, pois, a tireoide é uma glândula endócrina, ou seja, atua na produção e liberação dos hormônios T3 e T4 (triiodotironina e tiroxina), de intensa ação no metabolismo humano.