Lavar as mãos é um ato simples, mas pode salvar vidas. Não à toa, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu o ‘Dia Mundial da Higienização das Mãos’, celebrado no dia 05 de maio. A data reforça a importância da prática para combater a propagação de doenças que, segundo a instituição, são reduzidas em até 40% com o hábito.