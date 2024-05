É comum buscarmos respostas para coisas que acontecem em nosso dia a dia e que a ciência não é capaz de explicar. Às vezes, temos a sensação de que conhecemos uma pessoa que acaba de entrar em nossa vida, ou simplesmente não nos entendemos com outras, sem nenhum motivo aparente. Somos surpreendidos com a cura de doenças que não tiveram bons resultados com tratamentos na medicina tradicional, e vivemos nos perguntando o que acontece depois que morremos.