Geninho Goes estava com tudo pronto para desembarcar na Índia dentro de alguns meses. A mistura de caos e paz pela qual o país é conhecido o atraía. Até que um telefonema alterou sua rota. Do outro lado da linha, a assistente social contava que os quatro irmãos de Maria, de 15 anos, filha adotada por ele e seu marido há oito, esperavam por adoção. “Ela queria a indicação de alguém que pudesse se interessar. Olhei para o Duda e não tive dúvidas. Respondi: nós vamos adotá-los”, conta.